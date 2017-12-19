«Коммерсантъ» сообщил о сборе инициативной группы по выдвижению Путина

Собрание сторонников президента Владимира Путина, которые примут решение о создании инициативной группы по его выдвижению на мартовских выборах, состоится вечером 19 декабря, в неё могут войти сопредседатель центрального штаба ОНФ Станислав Говорухин, а также врач Лео Бокерия и певец Николай Расторгуев, пишет «Коммерсантъ».

Президент примет участие в итоговом форуме ОНФ «Россия, устремлённая в будущее». Собрание, посвящённое выдвижению Путина, состоится вечером после мероприятия, в нём примут участие около 20 человек. Они обсудят возможные кандидатуры для членства в инициативной группе, в которой должно быть не менее 500 участников. Сбор группы в полном составе должен пройти на ВДНХ сразу после съезда «Единой России», намеченного на 22-23 декабря. Помимо Говорухина, Расторгуева и Бокерии в неё может войти актёр Михаил Боярский.

По сведениям издания, в большинстве регионов штабы Путина возглавят вице-губернаторы по внутренней политике. В Санкт-Петербурге штаб, в который входят все члены городского правительства, уже функционирует под руководством Константина Серова. По словам замгубернатора Ульяновской области Ольги Никитенко, в регионе «уже создан специальный штаб по содействию избирательным комиссиям под руководством губернатора». В Крыму штаб возглавит глава республики Сергей Аксёнов, рассказал зампред экспертно-консультативного совета при главе республики Александр Форманчук. Он отметил, что Аксёнов рассказал об этом в ходе личной беседы.

«Так как Владимир Путин идёт на выборы самовыдвиженцем, то было бы странно, если бы штаб возглавил секретарь крымской организации "Единой России" Владимир Константинов. Хотя в дальнейшем, когда штаб будет формироваться, люди из партии власти могут быть его частью», — отметил Форманчук.

Ранее сообщалось, что на пост главы предвыборного штаба Путина рассматривают кандидатуры главы президентской администрации Антона Вайно и его первого заместителя Сергея Кириенко. О планах баллотироваться Путин заявил 6 декабря на концерте, посвящённом 85-летнему юбилею Горьковского автомобильного завода.