Путин объявил об участии в выборах 2018 года

Президент РФ Владимир Путин объявил о своём участии в выборах 2018 года, пишет «Медуза». Глава государства сделал это, сегодня, 6 декабря, выступая в Нижнем Новгороде на митинге-концерте, посвящённом 85-летию Горьковского автомобильного завода.

«Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента РФ. Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет», — сказал Путин.

Путин объявил о своем решении в ответ на просьбу одного из сотрудников завода.

«Сегодня в этом зале все без исключения вас поддерживают. Владимир Владимирович, сделайте же нам подарок, огласите своё решение, ведь мы за вас, ГАЗ — за вас», — сказал работник завода.

Ранее, выступая на открытии церемонии вручения Всероссийской премии «Доброволец России — 2017» в Москве, Путин пообещал в ближайшее время принять решение по поводу своего участие в кампании по выборам главы государства в марте 2018 года. При этом Путин спросил волонтёров, поддержат ли они его в случае, если он решит баллотироваться в президенты. Зал ответил согласием. Путин заявил, что учтёт эту поддержку.