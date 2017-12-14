«Ведомости» узнали о формировании Кремлём инициативной группы для выдвижения Путина

Кремль завершает формирование инициативной группы на случай участия Владимира Путина в выборах в качестве самовыдвиженца, со ссылкой на близкого к администрации президента собеседника пишут «Ведомости». Согласно закону, самовыдвиженца должна поддержать инициативная группа — не менее 500 человек.

По словам близкого к Кремлю собеседника, группа, которую готовят для Путина, состоит из известных общественников, региональных активистов Общероссийского народного фронта, спортсменов, а также звёзд культуры и деятелей искусства. Многие из них могут продолжить участие в кампании как доверенные лица Путина. В инициативную группу могут войти и члены созданного хоккеистом Александром Овечкиным движения Putin Team, рассказал собеседник в «Единой России».

Также в группе будет около 100 сенаторов и депутатов Госдумы, среди них могут оказаться представители «Справедливой Россиии» и единственный депутат от партии «Родина» Алексей Журавлёв.

«В случае реализации такого сценария эсеры не будут выдвигать в президенты своего лидера Сергея Миронова и смогут поддержать непартийного кандидата Путина без ущерба для своей политической репутации», — пишут «Ведомости».

По данным издания, вопрос об отказе Миронова от выдвижения на выборах «решен на 99%».

Ранее РБК сообщал о том, что Путин «с очень высокой степенью вероятности» на выборы президента в марте 2018 года пойдёт как самовыдвиженец. При этом, по данным «Ведомостей», вариант выдвижения Путина от «Единой России» до сих пор не исключён. Близкий к администрации президента человек говорит, что пока окончательного решения по этому вопросу нет.