Владимир Путин пойдёт на выборы как самовыдвиженец

На большой пресс-конференции действующий президент России Владимир Путин заявил, что пойдёт на выборы как самовыдвиженец. В то же время руководителя предвыборного штаба президент пока не называет.

«Что касается штаба, не скрою, что мы только вчера об этом говорили. Пока окончательного решения нет. По поводу разногласий — они всегда есть», — сказал Путин.

Согласно закону, самовыдвиженца должна поддержать инициативная группа — не менее 500 человек.

Ранее «Ведомости» сообщали, что Кремль завершает формирование инициативной группы на случай участия Владимира Путина в выборах в качестве самовыдвиженца.

АН «Между строк» продолжает вести онлайн с большой пресс-конференции Путина.