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14 Мар 2017 13:01 | Метки: Новости Нижнего Тагила, Общество

Качество питьевой воды в Нижнем Тагиле ухудшится. «От области получен отказ в финансировании»

Директор ООО «Водоканал-НТ» Вячеслав Таран спрогнозировал ухудшение качества воды, поступающей в краны тагильчан из Черноисточинского пруда. По словам руководителя компании, это связано в первую очередь с весенним паводком. Сейчас пробы воды по всем органолептическим показателям соответствуют норме.

«С паводком прогнозируем частичное ухудшение качества исходной воды из пруда, но будем работать в пределах установленных нормативов», – цитирует Тарана пресс-служба администрации.

В целях улучшения качества воды в Нижнем Тагиле Служба заказчика городского хозяйства уже вышла на заключение контракта по ремонту ограждающей дамбы Черноисточинского пруда, «Водоканал-НТ» ведёт работы по очистке шламонакопителя. В то же время выполнение более серьёзных и дорогостоящих мероприятий комплексного плана по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ сегодня, как утверждают чиновники, находится под угрозой срыва.

«К сожалению, нужно отметить, что выполнение двух серьёзных мероприятий поставлено под вопрос из-за решений правительства области, – говорит замглавы администрации по городскому хозяйству и строительству Константин Захаров. – От Министерства ЖКХ получен отказ в финансировании строительства Верхне-Выйских очистных сооружений, так как в бюджете Свердловской области средства не предусмотрены. От Министерства финансов пришёл ответ, что гидротехнические сооружения на Черноисточинском пруду в 2017 году по той же причине ремонтироваться не будут. Мы будем настаивать, чтобы отремонтировать гидротехническое сооружение в этом году с участием средств областного бюджета, так как это социально значимая проблема. Ремонт водопропускных и паводковой шандор, а также донного пропуска должен обеспечить нормальный водообмен водохранилища не только в период половодья. Он позволит активизировать самоочищение Черноисточинского пруда».

Сейчас в администрации города прорабатываются варианты концессии по строительству очистных сооружений на Верхне-Выйском гидроузле и приведению в порядок магистральных водоводов.

Напомним, после того как минувшим летом из-за загрязнения Черноисточинского пруда и низкого уровня воды в нём берега водоёма завалило мёртвой рыбой, а в дома тагильчан начала поступать грязная вода с едким запахом, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Нижнего Тагила Сергей Носов получили представления от прокуратуры об устранении нарушений. В конце декабря 2016 года Куйвашев подписал план мероприятий по реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ в Нижнем Тагиле. Согласно документу, в первую очередь ООО «Водоканал-НТ» должно произвести очистку шламонакопителя станции водоподготовки на Черноисточинском пруду. В 2017 году за счёт бюджетных средств Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа планируется реконструировать ограждающую дамбу водохранилища и организовать отвод поверхностного стока с селитебной территории посёлка Черноисточинск. В 2018 году должно начаться строительство ливневых очистных сооружений (источник финансирования – ГГО). До конца 2018 года необходимо ликвидировать плавучие острова на акватории Черноисточинского водохранилища, завершить капитальный ремонт гидротехнического сооружения. На последнее областные власти планировали потратить более 65 млн рублей. Уже в феврале этого года Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области объявило аукцион на «изыскание резервных подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения Нижнего Тагила взамен поверхностных вод Черноисточинского пруда». Начальная стоимость первого этапа работ – 8,9 млн рублей.

Неизвестно, откуда тагильские чиновники достанут необходимую сумму. После бесполезной попытки включения в федеральный проект «Чистая вода» они ищут новую программу финансирования, но всё ещё безрезультатно. Пока из относительно дешёвых мероприятий можно отметить предложение общественников: круглогодичное поддержание уровня пруда над уровнем моря в пределах нормативного. И, наконец, остаётся экстренный вариант Роспотребнадзора: запасаться покупной бутилированной водой или набирать её в артезианских скважинах. Так что основной ответ на вопрос «что теперь делать?» – искать деньги.

Агентство новостей «Между строк»

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