К администрации Рязани привезли катафалк с телом предпринимательницы, в смерти которой обвинили чиновников (ВИДЕО)

В Рязани коллеги и родственники местной предпринимательницы Ирины Фокиной провели пикет возле городской администрации с требованием наказать виновных в её смерти, пишет «Рязанская газета». Митингующие приехали к зданию на ритуальном микроавтобусе перед похоронами.

По словам мужа Фокиной Виктора, причиной смерти его жены стал стресс из-за конфликта с чиновниками. Он рассказал, что последний год её и принадлежащую ей компанию, занимавшуюся пассажирскими перевозками, «гнобили». На женщину подали в суд, обвинив в незаконном бизнесе. Фокина умерла 28 марта, ей был 51 год.

Напомним, в феврале жительница Самары привезла к зданию городской администрации города гроб с телом мужа. Она заявила, что ритуальная служба не позволила похоронить его, так как она договорилась с конкурентами за меньшую сумму. В результате она похоронила мужа в деревне. После инцидента директора кладбища уволили.