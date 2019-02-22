Из-за «кладбищенской мафии» жительница Самарской области привезла гроб с телом бывшего мужа к зданию правительства (ВИДЕО)

Жительница Самарской области 21 февраля выставила открытый гроб с телом бывшего мужа перед зданием областного правительства в Самаре из-за того, что ей не дали похоронить покойного на городском кладбище «Рубежное», со ссылкой на депутата собрания представителей Красноярского района Самарской области Азата Туймасова пишет «Комсомольская правда».

По его словам, покойного звали Валерий Малеев, он умер, предположительно, от туберкулёза. Его тело долго оставалось в морге, потому что бывшая гражданская жена Анна не могла найти деньги для похорон.

@D_Azaroff мы так и не увидели Вашего желания помогать людям.Итогом всего стало наличие гроба с не захороненным телом. Он сейчас стоит у белого дома и ждёт Вашего решения, которое, судя по всему, не удастся воплотить.Ваши подчиненные вам врут, а Вы верите им. pic.twitter.com/zsQlwhLu6L — Туймасов Азат (@A_Tuimasov) 21 февраля 2019 г.

На видеозаписи, которую Туймасов выложил в Twitter, женщина заявила, что ритуальная фирма, в которую она обратилась, потребовала 50 тысяч рублей. Анна договорилась с индивидуальным предпринимателем Алексеем Воробьёвым, который, по данным телеграм-канала Mash, запросил за работу восемь тысяч рублей. Как пишет РИА Новости, Воробьёв — знакомый Туймасова, депутат помогал с оформлением документов для погребения. Похороны должны были пройти на кладбище «Рубежное» 21 февраля.

«Однако тут начались проблемы. На этом кладбище действует настоящая монополия. Там хоронит только одна фирма», — заявил Туймасов.

В день похорон землекопам сначала долго не показывали место захоронения, а позже на кладбище приехали около 30 человек «бандитской наружности», которые не давали землекопам работать.

«Они подставляли свои ноги под лопаты и ломы похоронщиков. В итоге могилу выкопать так и не удалось. В пять часов кладбище закрыли», — сказал депутат.

Малеева предложили похоронить на следующий день. Бывшая жена умершего вызвала полицию на кладбище, но разрешить конфликт не удалось. В итоге Анна решила в знак протеста выставить открытый гроб возле здания областного правительства.

В администрации Самары ситуацию назвали «неоднозначной». Там опровергли слова Туймасова, который утверждал, что муниципальное учреждение «Ритуал», которое распределяет места на городских кладбищах, долго не хотело выдавать Воробьёву разрешение на похороны на «Рубежном». В администрации Самары заявили, что «Ритуал» выдал разрешение в день обращения Воробьёва — 20 февраля, и назвали ситуацию «провокацией».

Полиция начала проверку по факту инцидента. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообещал разобраться с ситуацией «самым жёстким образом» и оказать необходимую помощь семье покойного.

«Мне звонили представители губернатора, спросили, нужна ли мне какая-либо помощь. Сейчас мне уже никакая помощь не нужна. Нужна она мне была раньше. Мы обращались днём, когда нас не пускали на кладбище… Мне сейчас не надо ничем помогать, мне просто нужно было похоронить человека, а когда я в семь часов вечера оказалась одна с гробом посреди Самары, я была в шоке, что мне ещё оставалось делать?» — заявила бывшая супруга покойного.

Она добавила, что сейчас гроб находится в ритуальном зале в Самаре, а сама она вернулась в Тольятти, где живёт вместе с ребёнком от бывшего мужа. Анна добавила, что завтра похоронит бывшего мужа в деревне.