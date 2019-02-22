Жительница Самары, выставившая гроб с покойником у здания облправительства, похоронила его на сельском кладбище

Жителя Самары, гроб с телом которого накануне был выставлен у здания правительства Самарской области в знак протеста против попыток помешать его погребению на городском кладбище, похоронили на кладбище посёлка Мирный в Красноярском районе области, рассказала «Интерфаксу» бывшая гражданская жена покойного Анна Плотникова.

«Мне было всё равно, на какое кладбище меня повезёт агент, лишь бы покойный оказался в земле. Ещё одни сутки испытывать судьбу я не хотела», — сказала Плотникова.

Она уточнила, что денег за похороны в Мирном с неё не взяли.

Со своей стороны заместитель главы Самары Александр Андриянов заявил журналистам в пятницу, что похоронам мужчины на городском кладбище Самары «Центральное» («Рубежное») власти города и подконтрольные им организации не препятствовали.

«Мы ответственно заявляем, что во время копки [могилы на кладбище 21 февраля] сотрудников МКУ "Ритуал", других предприятий, занимающихся оказанием похоронных услуг, на кладбище не было», — сказал Андриянов.

Вместе с тем он заявил, что пока не знает, что за люди мешали копать могилу. Также Андриянов сообщил, что тело покойного привезли к кладбищу 21 февраля вечером, уже после его закрытия. Замглавы Самары напомнил, что муниципалитет может бесплатно оказывать услуги по захоронению.

«Если у Анны Михайловны возникли трудности с похоронами, она вполне могла бы обратиться в муниципальное предприятие "Спецкомбинат ритуальных услуг", чтобы провести захоронение по гарантийному перечню, тогда бы все услуги муниципальное предприятие оказало бы ей бесплатно. Таких обращений в МП не было», — сказал Андриянов.

Напомним, накануне вечером Плотникова и похоронный агент после неудачной попытки похоронить бывшего гражданского мужа женщины на кладбище «Центральное» в Самаре привезли и выставили гроб с телом покойного у здания областного правительства в знак протеста. Затем они на ночь отвезли покойника в ритуальный зал в Самаре. По словам депутата Азата Туймасова, похоронный агент получил направление на кладбище «Центральное» и 21 февраля приехал с помощниками копать могилу, но столкнулся с противодействием администрации кладбища и группы неизвестных мужчин.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал инцидент «вопиющим» и поручил мэру города и областному департаменту по борьбе с коррупцией «жёстко разобраться в произошедшем».