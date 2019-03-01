В Самаре после скандала с гробом перед зданием правительства уволили директора кладбища

В Самаре уволили директора кладбища «Центральное», где местная жительница не смогла похоронить мужа, после чего принесла гроб с его телом к зданию правительства региона, со ссылкой на пресс-службу мэрии пишет «Интерфакс». Причину и дату увольнения в самарской администрации не уточнили.

Напомним, вечером 21 февраля жительница Самарской области Анна Плотникова в знак протеста против «кладбищенской мафии» привезла и выставила гроб с телом мужа у здания правительства региона, потому что администрация кладбища не разрешила женщине хоронить мужа, привлекая к этому сторонних сотрудников. Дело в том, что Плотникова договорилась с индивидуальным предпринимателем о проведении похорон мужа, потому что он был готов выполнить все работы в несколько раз дешевле, чем те ритуальные организации, к которым она обращалась ранее. Когда же нанятый Плотниковой агент и его помощники стали копать могилу, им оказали сопротивление работники кладбища. 22 февраля Плотникова бесплатно похоронила умершего на сельском кладбище под Самарой.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал инцидент «вопиющим» и поручил мэру Самары и областному департаменту по борьбе с коррупцией «жёстко разобраться в произошедшем».

В тот же день заместитель главы Самары Александр Андриянов заявил, что похоронам на кладбище Самары не препятствовали ни власти областного центра с подконтрольными организациями, ни другие похоронные фирмы. Вместе с тем Андриянов отметил, что пока не знает, кто были люди, мешавшие копать могилу.