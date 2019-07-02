Истязатель детей Юрий Юдин обжаловал приговор 

Адвокат совладельца провайдера «Планета» Юрия Юдина, приговорённого к четырём годам условно за истязание детей, обжаловал приговор. Об этом АН «Между строк» рассказали в Пригородном райсуде Свердловской области. Также со своей стороны жалобу подало управление социальной политики по городу Нижний Тагил и Пригородному району.

«Сейчас жалобы разошлют участникам процесса, стороны с ними ознакомятся и им будет предоставлен срок для принесения возражений на эти жалобы. Если будут возражения, то будет направлены встречные извещения и только потом дело будет передано в областной суд», - пояснили в пресс-службе Пригородного райсуда.

Напомним, 14 июня судья Пригородного суда Свердловской области Евгения Мулькова признала основателя компании «ITM Холдинг», владельца интернет-провайдера «Планета», а также портала Weburg.net Юрия Юдина виновным по статье УК РФ «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего». Суд приговорил Юдина к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Гособвинение просило для бизнесмена пять лет колонии.

За день до вынесения приговора АН «Между строк» опубликовало эксклюзивные видеозаписи, на которых Юдин «воспитывает» чужих детей и своего ребёнка, втыкая в них ножи, иголки, избивая палками, морально подавляя их волю.

В день оглашения приговора на платформе change.org появилась петиция в адрес президента РФ Владимира Путина за пересмотр дела бизнесмена, которую за две недели подписали 20 000 человек. Также автор петиции Маргарита Мурзина вышла на одиночный пикет возле офиса «Планеты» на Ленинградском проспекте с плакатом «Я против истязания детей! #отключаюпланету. Требую справедливого наказания для Юдина».

Один из бывших сотрудников «ITM Холдинга», проработавший в компании более пяти лет, согласился рассказать АН «Между строк» о методах корпоративного воспитания, которые применял основатель и совладелец фирмы Юрий Юдин в своей «Группе крови».

Ситуацию под личный контроль взяли уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и прокурор Сергей Охлопков. 17 июня стало известно, что прокуратура обжалует решение Пригородного ссуда «ввиду его чрезмерной мягкости».