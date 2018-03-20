Исландия допустила бойкот ЧМ-2018 из-за «дела Скрипаля»

Правительство Исландии рассматривает вариант отказа от присутствия на матчах и мероприятиях чемпионата мира по футболу 2018 года в России, со ссылкой на министра иностранных дел страны Гудлаугура Тор Тордарсона пишет местное издание RUV.

Тордарсон отмечает, что обсуждение возможного бойкота ЧМ-2018 связано с делом об отравлении в Великобритании бывшего разведчика Сергея Скрипаля.

«Это, конечно, (в случае одобрения) станет ответом на события в Великобритании, это очень серьёзные вещи, которые связаны не только с британцами», — пояснил министр.

В то же время, по словам чиновника, футбольной сборной участвовать в чемпионате запрещено не будет.

Ранее источники The Times сообщили, что британские официальные лица обсуждают с американскими и европейскими коллегами бойкот ЧМ в случае, если будет установлена причастность российских властей к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель позднее сказала, что лидеры ЕС не планируют обсуждать бойкот ЧМ-2018.

Напомним, экс-разведчик и его дочь попали в реанимацию с отравлением 4 марта и до сих пор пребывают в критическом состоянии. Великобритания, на чьей территории произошёл инцидент, обвинила в отравлении Скрипалей Россию и объявила о высылке 23 российских дипломатов. В качестве ответных мер Россия объявила персонами нон-грата столько же работников британской дипмиссии и закрыла Британский совет и консульство Соединённого королевства в Санкт-Петербурге.