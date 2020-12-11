Именем погибшего от коронавируса врача-пульмонолога назовут одну из улиц Нижнего Тагила 

Одну из улиц Нижнего Тагила назовут в честь погибшего от COVID-19 врача-пульмонолога Ирины Юрьевой, которая в период первой волны коронавируса работала в ЦГБ № 1. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте города. Решение было согласовано с родными ушедшего из жизни медика. В документе отмечается, что улица Доктора Юрьевой появится в жилом микрорайоне Муринские пруды на ГГМ.

«Присвоить новой улице, образованной в результате разработки проекта планировки и проекта межевания территории жилого района Муринские пруды в Тагилстроевском районе, наименование “улица Доктора Юрьевой”», — говорится в постановлении.

Тагильский врач-пульмонолог Ирина Юрьева, которая лечила в том числе больных новой коронавирусной инфекцией, ушла из жизни 13 августа. Работать врачом-пульмонологом она начала ещё до 2000-х годов. С 2012 года женщина трудилась в поликлинике № 4, несколько лет руководила «Астма-школой». В мае этого года Ирина Юрьева приступила к работе с пациентами, заражёнными COVID-19, в горбольнице № 1. Она работала по совместительству.