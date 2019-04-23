ИГ взяло на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке

Запрещённое в России «Исламское государство» взяло ответственность за серию терактов на Шри-Ланке, в результате которой погиб 321 человек, со ссылкой на заявление террористов сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете.

До этого правительство страны подозревало в организации терактов местную исламистскую группировку, активисты которой до сих пор не были замечены в масштабных нападениях — их подозревали преимущественно в попытках осквернить буддистские святыни.

Напомним, в католическое пасхальное воскресенье на Шри-Ланке группа террористов-смертников совершила восемь взрывов, объектами атак стали дорогие отели в столице страны Коломбо и её окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Сообщалось, что в результате терактов погибли 290 человек, около 500 получили ранения. Позже число погибших достигло 310 человек.