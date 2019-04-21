На Шри-Ланке во время богослужений прогремело шесть взрывов. СМИ сообщают о более 160 погибших

Утром 21 апреля во время празднования Пасхи в двух католических святынях на Шри-Ланке прогремело шесть взрывов. Три взрывных устройства сработали в отелях класса люкс и одной церкви в Коломбо. Ещё два — в католических церквях. Пострадали отели Shangri La и Cinnamon Grand Hotel. Кроме этого, взрывы произошли в церквях Коччикаде (Западная провинция), Катувапитье и в церкви в Баттикалоа.

По последним данным, число жертв достигло 160 человек, более 360 пострадали, передаёт телеканал News 1ST. На местах взрывов дежурят военные. Ни одна из террористических организаций пока не взяла на себя ответственность за случившееся, передаёт AFP. В этом году католики празднуют Пасху 21 апреля, на неделю раньше православных христиан.