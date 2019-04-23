Число жертв терактов на Шри-Ланке выросло до 310 человек

Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке достигло 310 человек, сообщает News 1st.

По данным министерства здравоохранения, в больницах по-прежнему находятся неопознанные тела 41 человека. Число пострадавших в настоящее время составляет 480 человек, они проходят лечение в больницах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

Школы и университеты страны остаются закрытыми, запланированные государственные экзамены отложены.

Тридцать человек, подозреваемых в причастности к терактам, арестованы.

Напомним, в католическое пасхальное воскресенье на Шри-Ланке группа террористов-смертников совершила восемь взрывов, объектами атак стали дорогие отели в столице страны Коломбо и её окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Ранее сообщалось, что в результате терактов погибли 290 человек, около 500 получили ранения.