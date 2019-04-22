Атаки на Шри-Ланке устроили семеро террористов-смертников

Атаки на шесть церквей и отелей на Шри-Ланке устроили семеро террористов-смертников, пишет Associated Press. К такому выводу пришли следователи, изучив останки погибших.

Двое террористов совершили нападение на отель Shangri-La в столице страны Коломбо, остальные атаки устроили смертники-одиночки.

Напомним, серия терактов произошла в день католической Пасхи, ответственность за них возлагают на религиозных экстремистов. По последним данным, жертвами атак стали 290 человек, в том числе 27 иностранцев, более 500 человек получили ранения. В числе прочих жертвами терактов стали трое из четверых детей датского миллиардера Андерса Хольха Повльсена, крупнейшего акционера онлайн-магазина Asos и владельца сети Bestseller.

Это крупнейшее нападение в стране после окончания гражданской войны в 2009 году.