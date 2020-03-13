Идти в поликлинику или вызвать врача на дом? Куда обращаться в Нижнем Тагиле при подозрении на коронавирусную инфекцию

11 марта ВОЗ признала ситуацию с распространением коронавируса в мире пандемией. По данным на 13 марта, общее количество инфицированных — более 136 тысяч человек, выздоровели 13,6 тысячи, погибли 4,9 тысячи человек. В связи с этим с 11 марта на территории Свердловской области запрещено проводить мероприятия с участием более пяти тысяч человек. А тагильских чиновников попросили сразу направлять сотрудников с признаками ОРВИ (например, температурой и кашлем) в поликлиники для обследования, дабы избежать распространения коронавируса. Сегодня в Нижнем Тагиле зарегистрировано 2590 случаев ОРВИ и гриппа суммарно. Это на 34% меньше, чем на прошлой неделе. Кроме того, зарегистрировано 90 случаев пневмонии. Все заболевшие прошли обследование на коронавирус. Ни у одного пациента инфекция не подтвердилась.

Главный эпидемиолог Свердловской области и специалист Роспотребнадзора сегодня провели прямую линию, во время которой рассказали, куда обращаться при подозрении на COVID-19, помогут ли вам в местной больнице выявить новую китайскую инфекцию и нужно ли всё-таки носить маски.

Как проявляется COVID-19?

Наиболее распространённые симптомы COVID-19 — это непостоянная температура или лихорадка, сухой кашель, одышка и усталость. У некоторых пациентов наблюдаются насморк, боль в горле или диарея.

У меня похожие симптомы. Куда обращаться, чтобы провериться?

По словам заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелики Пономарёвой, провести лабораторную диагностику на коронавирус могут только в Центре гигиены и эпидемиологии. Но для того, чтобы произвести забор, пациенту необходимо вызвать врача на дом или обратиться в медучреждение по месту жительства. Особенно это касается тех людей, которые недавно вернулись из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии или Испании. На месте у них возьмут необходимые анализы и направят их в Центр гигиены и эпидемиологии.

Куда звонить, чтобы проконсультироваться?

Сегодня по всей стране, в том числе на территории Свердловской области, действуют телефоны горячей линии. Консультацию можно получить по бесплатному телефону 112. В зависимости от симптомов, обратившегося направят либо на горячую линию Минздрава, либо на горячую линию Роспотребнадзора или Министерства общественной безопасности. Как отметила главный эпидемиолог Галина Борисевич, количество звонков по вопросам коронавирусной инфекции увеличилось за последние дни в 2 раза.

Поможет ли маска?

Специалисты снова подчёркивают, что маска помогает только заражённым не распространить инфекцию. И это касается не только коронавируса. Тем не менее на недостаток масок в аптеках жалуются на всей территории области. Как рассказала эпидемиолог Галина Борисевич, сейчас все силы направлены на резерв медицинских служб, оставшиеся маски доставляют в аптеки.

Как защититься от коронавируса?

Специалисты призывают несколько раз в течение дня мыть руки с мылом, особенно после посещения мест массового скопления людей. Также необходимо усилить дезинфекционный режим: обрабатывать несколько раз в день все поверхности, в том числе гаджеты, проводить обработку воздуха с помощью ультрафиолетовых установок и носить с собой антисептик.