Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Об этом 11 марта заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Он отметил, что это первая пандемия, вызванная коронавирусом. В ближайшее время организация ожидает рост числа погибших и заболевших.

Гебрейесус подчеркнул, что ВОЗ ежедневно призывает страны принимать жёсткие меры для борьбы с распространением инфекции. Он также считает, что страны должны активизировать механизмы реагирования на чрезвычайную ситуацию, сообщать гражданам о существующих рисках и методах защиты, а также изолировать всех заболевших и тех, кто с ними контактировал.

В настоящее время коронавирус COVID-19 зарегистрирован в 114 странах. Общее число инфицированных достигло порядка 118 тысяч. Жертвами заболевания стали 4291 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено восемь новых случаев коронавирусной инфекции. В том числе зарегистрирован первый случай заражения у несовершеннолетнего. Таким образом, на территории РФ официально зарегистрированы 28 инфицированных COVID-19. Это 25 россиян, которые вернулись из Италии, двое граждан Китая и один гражданин Италии.