В Свердловской области запретили проведение массовых мероприятий из-за коронавируса

В Свердловской области с 11 марта запрещено проведение мероприятий с участием более пяти тысяч человек. Такое решение приняла областная координационная комиссия по профилактике социально значимых заболеваний и санитарно-эпидемиологическому благополучию под руководством губернатора Евгения Куйвашева.

«В регионе пока нет ни одного случая заболевания коронавирусом, но тем не менее было решено ввести ограничение до конца апреля. При необходимости меры предосторожности будут продлены на более длительный срок», — сообщили в департаменте информполитики региона.

Напомним, накануне аналогичные меры были приняты в Москве.

По словам Евгения Куйвашева, на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация на Среднем Урале остаётся стабильной. Для этого приняты все необходимые профилактические меры: созданы запасы лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты — масок и перчаток.