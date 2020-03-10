Оппозиция анонсировала митинги против обнуления президентских сроков Путина. Тем же вечером мэр Москвы запретил проводить массовые мероприятия из-за коронавируса

Вечером 10 марта в мэрию Москвы начали поступать заявки на проведение оппозиционных митингов против обнуления президентских сроков Владимира Путина. В это же время мэр города Сергей Собянин распорядился запретить проводить в городе массовые мероприятия до 10 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса.

Как пишет Meduza, движение «Гражданское общество» оппозиционера Михаила Светова подало в мэрию Москвы два уведомления о проведении митингов против изменения Конституции РФ и обнуления президентских сроков Владимира Путина. Мероприятия должны были пройти 21 и 22 марта на проспекте Сахарова. На каждую акцию было заявлено 25 тысяч человек.

Ещё одно уведомление о проведении митинга против внесения поправок в Конституцию подали представители комитета кампании «НЕТ» Татьяна Усманова, Мария Кузнецова и Евгений Овчаров. Они планировали провести акцию 21 марта на проспекте Сахарова. Митинг заявлен на 50 тысяч человек.

Вечером 10 марта стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин запретил проводить до 10 апреля массовые мероприятия, если в них ожидается более пяти тысяч участников. Запрет распространяется на «спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия».