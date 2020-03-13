Из-за угрозы коронавируса чиновников Нижнего Тагила попросили отправлять сотрудников с температурой в поликлиники

В тагильской администрации попросили руководителей управлений и отделов сразу направлять сотрудников с признаками ОРВИ (например, температурой и кашлем) в поликлиники для обследования, дабы избежать распространения коронавируса. Об этом сегодня, 13 марта, на аппаратном совещании в мэрии сообщил замглавы Нижнего Тагила по соцполитике Валерий Суров.

«Присмотритесь к сотрудникам. Если у кого-то из них есть какие-то симптомы заболевания, то необходимо обратиться в медицинское учреждение. Изолировать себя необязательно, но нужно сдать все пробы во избежание каких-либо неприятностей. Опасаться пока нечего, это, скажем так, является мерой предупреждения для себя и для нас», — отметил Валерий Суров.

Ранее стало известно, что финал Континентального кубка по лыжному двоеборью и этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин на горе Долгой решили проводить без зрителей. На УВЗ из-за угрозы коронавируса также ввели особый режим — у всех сотрудников измеряют температуру тела.

В России за минувшие сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом. Число инфицированных COVID-19 в стране достигло 34 человек.