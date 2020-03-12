На УВЗ вводят особый режим из-за коронавируса

В распоряжении АН «Между строк» оказался приказ за подписью гендиректора АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александра Потапова «О принятии мер, вызванных эпидемиологической обстановкой в городе Москве». Согласно документу, у всех сотрудников АО «Концерн «Уралвагонзавод» проведут измерение температуры тела.

«В связи с напряжённой эпидемиологической обстановкой, вызванной угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)… приказываю… обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой… Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому», — говорится в приказе.

Напомним, 10 марта мэр Москвы Сергей Собянин из-за коронавируса подписал указ о запрете проведения в столице спортивных мероприятий, зрелищных, публичных и других массовых мероприятий в случае, если число их участников превышает 5 тысяч. Запрет будет действовать в течение месяца.

11 марта ВОЗ признала ситуацию с распространением коронавируса в мире пандемией. В тот же день оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России порекомендовал чиновникам отменить заграничные командировки, за исключением неотложных поездок, а публичные мероприятия в России проводить в видеоформате или без зрителей.