В Свердловской области запустили горячую линию по коронавирусу

Губернатор Свердловской области объявил о запуске в Свердловской области горячей линии по коронавирусу, сообщает департамент информационной политики региона.

Консультации можно получить по бесплатному телефону 112. Диспетчеры прошли обучение и могут рассказать о профилактике заболевания, его симптомах и странах, где объявлен карантин по коронавирусу.

Ранее Евгений Куйвашев заявил в Instagram о готовности региона к пандемии — он отметил, что в больницах содержится необходимый запас медицинских масок и дезинфицирующих средств, а врачи прошли обучение для борьбы с коронавирусом.