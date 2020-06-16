Главное управление СК РФ взяло на контроль дело о смерти Кристины Герасимовой из Нижнего Тагила

Главное управление СК России взяло на контроль дело 23-летней Кристины Герасимовой из Нижнего Тагила, тело которой было обнаружено в мае этого года под Режом. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания 16 июня.

«На контроле в центральном аппарате находится уголовное дело о безвестном исчезновении 23-летней жительницы Нижнего Тагила», — сообщили в пресс-службе СКР.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области «продолжить тщательное расследование и установление всех обстоятельств произошедшего и причин смерти девушки и представить окончательный доклад по уголовному делу».

Напомним, в начале мая в Реже был найден труп девушки. 10 июля стало известно, что генетическая экспертиза подтвердила, что останки принадлежат 23-летней Кристине Герасимовой, пропавшей в октябре 2019 года. Как рассказал источник АН «Между строк», разложившийся труп был найден в лесополосе рядом с одним из микрорайонов Режевского района. Тело опознала мать девушки по обнаруженным вещам и паспорту. Однако женщина до последнего надеялась, что её дочь жива и где-то скрывается, об этом она заявила на шоу «На самом деле» Первого канала.

18 октября прошлого года мама девушки вернулась из командировки и обнаружила, что дочери нет дома, также пропала часть вещей Кристины. Вечером того же дня мать обратилась в полицию. Последний раз девушку видели 17 октября в центре города. По словам очевидцев, она собиралась ехать к родственникам в Егоршино, однако билеты так и не купила. В апреле 2020 года Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Молодой человек девушки Александр ранее рассказал АН «Между строк» всё, что ему известно об исчезновении возлюбленной.