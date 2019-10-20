В Нижнем Тагиле пропала 23-летняя девушка

В Нижнем Тагиле полиция и волонтёры поисково-спасательного отряда «Скорпион» разыскивают 23-летнюю Кристину Герасимову, которая ушла 17 октября из дома на улице Карла Либкнехта в районе Красного Камня и с тех пор её местонахождение неизвестно.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское», 18 октября мама девушки вернулась из командировки и обнаружила, что дочери нет дома, также пропала часть вещей Кристины. Вечером того же дня мать обратилась в полицию.

В ходе поисковых мероприятий было установлено, что в последний раз девушку видели 17 октября в центре города. По словам очевидцев, она собиралась ехать к родственникам в Егоршино. Однако билеты она так и не купила.

В день пропажи Кристина Герасимова была одета в куртку тёмно-синего цвета, джинсы, голубые кроссовки.

Рост девушки — 164 сантиметра, телосложение среднее, глаза карие, волосы светло-русые до плеч. Из особых примет — татуировка на левой лодыжке, надпись на латыни.

Если вам известно местонахождение девушки или информация, которая может помочь в её в поиске, звоните 8 (3435) 47-71-02 или 102.