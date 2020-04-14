В Нижнем Тагиле СК возбудил уголовное дело об убийстве после пропажи 23-летней Кристины Герасимовой

В Нижнем Тагиле следственным отделом по Тагилстроевскому району возбуждено уголовное дело об убийстве, после пропажи 23-летней Кристины Герасимовой в октябре 2019 года.

Напомним, 17 октября девушка ушла из своего дома на Красном Камне и с тех пор её местонахождение неизвестно. Об исчезновении Кристины в полицию заявила мама девушки. 18 октября она вернулась из командировки и обнаружила, что дочери нет дома, также пропала часть её вещей. По данным следствия, в последний раз городские камеры видеонаблюдения засняли девушку, когда она выходила с вещами из своего подъезда по адресу улица Карла Либкнехта, 4.

В масштабных поисках тагильчанки были задействованы оперативники уголовного розыска, участковые уполномоченные, сотрудники патрульно-постовой службы, также привлекались волонтёры поискового отряда «Скорпион». В ходе поисковых мероприятий удалось выяснить, что Кристина собиралась ехать к родственникам в Егоршино, однако билет она так и не купила.

В день пропажи Кристина Герасимова была одета в куртку тёмно-синего цвета, джинсы, голубые кроссовки. Рост девушки — 164 сантиметра, телосложение среднее, глаза карие, волосы светло-русые до плеч. Из особых примет — татуировка на левой лодыжке, надпись на латыни.

Полиция просит всех, кто видел Кристину Герасимову в день исчезновения 17 октября, а также тех, кто располагает любой информацией, способной помочь в установлении её местонахождения, позвонить в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 47-70-02, либо по телефону 102.