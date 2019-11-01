В Нижнем Тагиле полиция и волонтёры продолжают поиски 23-летней Кристины Герасимовой

Полиция уже две недели ищет пропавшую в Нижнем Тагиле 23-летнюю Кристину Герасимову. 18 октября мама девушки вернулась из командировки и обнаружила, что дочери нет дома, также пропала часть вещей Кристины. Вечером того же дня мать обратилась в полицию.

Последний раз девушку видели недалеко от дома, в районе перекрёстка улиц Победы и К. Либкнехта, это зафиксировали камеры видеонаблюдения. По словам очевидцев, она собиралась ехать к родственникам в Егоршино, однако билет так и не купила. В вузе, где училась Кристина, ничего не знают о её местонахождении, рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Сейчас Кристину ищут 50 сотрудников полиции и волонтёры поискового отряда. Рост Кристины — около 164 см, среднего телосложения, волосы русые, прямые, до плеч, глаза карие. В момент пропажи была в куртке-парке тёмно-синего цвета, синих джинсах и белых кроссовках. Сотрудники полиции просят всех, кто знает о местонахождении Кристины Герасимовой, сообщить по телефонам: 8 (3435) 47-71-02 или 02.