Общество

Родители и парень погибшей Кристины Герасимовой из Нижнего Тагила стали участниками шоу Первого канала, чтобы узнать правду о гибели девушки

07.06.2020 17:02
Родители и парень погибшей Кристины Герасимовой из Нижнего Тагила стали участниками шоу Первого канала, чтобы узнать правду о гибели девушки

Родители и парень 23-летней Кристины Герасимовой, тело которой, предположительно, было найдено в мае этого года под Нижним Тагилом, стали участниками шоу Первого канала «На самом деле», чтобы при помощи детектора лжи узнать правду о гибели девушки. Выпуск с их участием вышел в эфир 4 июня.

В начале передачи мама Кристины Наталья Герасимова рассказала об обстоятельствах, при которых пропала её дочь, а также о том, что незадолго до исчезновения она начала замечать странности в поведении девушки. Помимо этого, отчаявшаяся женщина высказала предположение, что Кристина может быть жива: мать допускает, что её дочь могла изменить внешность, прибегнув к помощи пластического хирурга. В том, что тело, найденное недалеко от трассы Реж — Артёмовский, принадлежит не Кристине, также уверен отец девушки.

Бывший молодой человек Кристины Герасимовой Александр соврал в ходе проверки на детекторе лжи о том, что не был осведомлён о романе девушки с её преподавателем из Нижнетагильского педагогического института. При этом мужчина подтвердил, что иногда он втайне просматривал сообщения в телефоне своей возлюбленной, чтобы знать, с кем она общается.

Помимо матери и парня, проверку на детекторе лжи прошёл и отчим пропавшей. Известно, что она ночевала у ранее судимого за убийство мужчины накануне своего исчезновения.

В конце программы мама Кристины Герасимовой, уверенная, что девушка жива, обратилась к своей дочери.

«Кристиночка, доченька любимая. Пожалуйста, вернись домой, я тебя очень жду. Я верю, что ты живая, приди, пожалуйста, домой. Вернись», — сказала Наталья Герасимова.

 

Напомним, в начале мая в Реже был найден труп девушки, который, скорее всего, принадлежит 23-летней Кристине Герасимовой, пропавшей прошлой осенью в Нижнем Тагиле. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе СКР по Свердловской области, признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было. Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. По словам нашего источника, разложившийся труп был найден в лесополосе рядом с одним из микрорайонов Режевского района. Тело опознала мать девушки по обнаруженным вещам и паспорту. Для точного установления личности назначена генетическая экспертиза.

Кристину Герасимову искали больше полугода. 18 октября прошлого года мама девушки вернулась из командировки и обнаружила, что дочери нет дома, также пропала часть вещей Кристины. Вечером того же дня мать обратилась в полицию. Последний раз девушку видели 17 октября в центре города. По словам очевидцев, она собиралась ехать к родственникам в Егоршино, однако билеты так и не купила. В апреле 2020 года Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

Молодой человек девушки Александр ранее рассказал АН «Между строк» всё, что ему известно об исчезновении возлюбленной

Видео: YouTube.ru/ Первый канал
Copyright
Telegram mstrok.ru