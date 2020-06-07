Родители и парень погибшей Кристины Герасимовой из Нижнего Тагила стали участниками шоу Первого канала, чтобы узнать правду о гибели девушки

Родители и парень 23-летней Кристины Герасимовой, тело которой, предположительно, было найдено в мае этого года под Нижним Тагилом, стали участниками шоу Первого канала «На самом деле», чтобы при помощи детектора лжи узнать правду о гибели девушки. Выпуск с их участием вышел в эфир 4 июня.

В начале передачи мама Кристины Наталья Герасимова рассказала об обстоятельствах, при которых пропала её дочь, а также о том, что незадолго до исчезновения она начала замечать странности в поведении девушки. Помимо этого, отчаявшаяся женщина высказала предположение, что Кристина может быть жива: мать допускает, что её дочь могла изменить внешность, прибегнув к помощи пластического хирурга. В том, что тело, найденное недалеко от трассы Реж — Артёмовский, принадлежит не Кристине, также уверен отец девушки.

Бывший молодой человек Кристины Герасимовой Александр соврал в ходе проверки на детекторе лжи о том, что не был осведомлён о романе девушки с её преподавателем из Нижнетагильского педагогического института. При этом мужчина подтвердил, что иногда он втайне просматривал сообщения в телефоне своей возлюбленной, чтобы знать, с кем она общается.

Помимо матери и парня, проверку на детекторе лжи прошёл и отчим пропавшей. Известно, что она ночевала у ранее судимого за убийство мужчины накануне своего исчезновения.

В конце программы мама Кристины Герасимовой, уверенная, что девушка жива, обратилась к своей дочери.

«Кристиночка, доченька любимая. Пожалуйста, вернись домой, я тебя очень жду. Я верю, что ты живая, приди, пожалуйста, домой. Вернись», — сказала Наталья Герасимова.