Генетическая экспертиза подтвердила принадлежность найденных под Режом останков Кристине Герасимовой из Нижнего Тагила

Стали известны результаты генетической экспертизы тела, найденного в лесу рядом с трассой Реж — Артёмовский: взятая из тканей ДНК совпала с образцами близких родственников Кристины Герасимовой, со ссылкой на бабушку погибшей пишет E1.ru.

В то же время родственница отмечает странности в деле.

«Всё равно не верю, что это она, никаких документов я пока лично не видела. На допросы нас так и не вызывали. Не понимаю, почему так, ведь Кристина постоянно в последнее время приезжала к нам. И в тот день, когда пропала, она собиралась приехать именно к нам», — сказала она.

В СУ СКР по Свердловской области не подтвердили, но и не опровергли данную информацию, при этом уточнили, что расследование уголовного дела продолжается. Единственной подробностью, официально обнародованной следователями, остаётся то, что при первом осмотре на теле не было обнаружено признаков насильственной смерти.

В начале мая в Реже был найден труп девушки, который, вероятно, принадлежит пропавшей Кристине Герасимовой. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе СКР по Свердловской области, точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. По словам источника, разложившийся труп был найден в лесополосе рядом с одним из микрорайонов Режевского района. Тело опознала мать девушки по обнаруженным вещам и паспорту. Для точного установления личности была назначена генетическая экспертиза. В начале июня дело под личный контроль взял глава СК Александр Бастрыкин.

Кристину Герасимову искали больше полугода. 18 октября прошлого года мама девушки вернулась из командировки и обнаружила, что дочери нет дома, также пропала часть вещей Кристины. Вечером того же дня мать обратилась в полицию. Последний раз девушку видели 17 октября в центре города. По словам очевидцев, она собиралась ехать к родственникам в Егоршино, однако билеты так и не купила. В апреле 2020 года Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

Молодой человек девушки Александр ранее рассказал АН «Между строк» всё, что ему известно об исчезновении возлюбленной.