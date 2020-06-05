Бастрыкин взял на контроль дело о гибели 23-летней Кристины Герасимовой из Нижнего Тагила

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование обстоятельств гибели 23-летней тагильчанки Кристины Герасимовой, чьё тело нашли спустя полгода поисков неподалёку от трассы в Артёмовском районе, сообщает пресс-служба СК.

«Александр Бастрыкин поручил руководству следственных подразделений оперативно доложить о ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что реакция председателя Следственного комитета России связана с позицией матери погибшей, которая в момент передачи ей тела усомнилась, что это именно её ребёнок. Кроме того, женщина обратила внимание на ещё один факт: её дочь пропала 17 октября 2019 года, а нашли тело, которое, предположительно, принадлежит ей, только в мае этого года. Причём установили точку, где находится тело, по номеру сотового телефона девушки, который спустя полгода вновь по каким-то причинам заработал и появился в сети. На этом основании женщина предполагает, что убийство могло произойти недавно.

«Для получения данных о принадлежности обнаруженного тела конкретному лицу следствием назначена сравнительная генетическая экспертиза, которая в настоящее время проводится. Кроме того, проводится судебно-медицинская экспертиза для установления давности и причины смерти», — подчёркивается в пресс-релизе СКР.

Напомним, об исчезновении 23-летней тагильчанки Кристины Герасимовой стало известно осенью 2019 года из сообщения поискового отряда «Скорпион», волонтёры которого просили оказать помощь в поисках девушки. Найти пропавшую тогда не удалось, в связи с этим сотрудниками СУ СКР по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Нашли тело, предположительно, Кристины Герасимовой только в мае неподалёку от трассы в Артёмовском районе, за сотню километров от дома. В пресс-службе следственного управления сообщили, что по результатам первичного осмотра тела погибшей «признаков криминального характера смерти не усмотрено».