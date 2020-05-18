Пропавшая семь месяцев назад в Нижнем Тагиле 23-летняя Кристина Герасимова найдена мёртвой

В начале мая в Реже найден труп девушки, который, скорее всего, принадлежит 23-летней Кристине Герасимовой, пропавшей прошлой осенью в Нижнем Тагиле. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе СКР по Свердловской области, признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было. Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщил источник АН «Между строк», разложившееся тело девушки нашли в майские праздничные дни в лесополосе рядом с одним из микрорайонов Режевского района. Тело опознала мать девушки по обнаруженным вещам и паспорту. Для точного установления личности будет назначена генетическая экспертиза.

Кристину Герасимову искали больше полугода. 18 октября прошлого года мама девушки вернулась из командировки и обнаружила, что дочери нет дома, также пропала часть вещей Кристины. Вечером того же дня мать обратилась в полицию.

Последний раз девушку видели 17 октября в центре города. По словам очевидцев, она собиралась ехать к родственникам в Егоршино, однако билеты так и не купила.

В апреле 2020 года, Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.