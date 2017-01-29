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30 Янв 2017 17:32 | Метки: Новости

Глава администрации Горноуральского городского округа уволился после скандала с замерзающим Бродово. «Он вернётся во власть в другой должности»

Глава администрации Горноуральского городского округа Александр Сергеев покинул пост, который занимал с 2012 года. Заявление о сложении должностных полномочий чиновник написал ещё в конце декабря 2016 года после того, как ситуацией с замерзающим посёлком Бродово заинтересовалась ФСБ, а также департамент государственного жилищного и строительного надзора. Исполняющим обязанности руководителя назначен замглавы администрации по экономике и стратегическому развитию Вадим Хватаев.

«Это связано с пенсионной реформой. Сергееву нужно было уйти с должности до первого января этого года, чтобы ему муниципальную пенсию начисляли. Такие правила. Но уже на первом заседании думы в этом году для Сергеева придумали и ввели новую должность, чтобы он смог вернуться на работу в администрацию. Не боятся ничего, видать», – сообщил АН «Между строк» бывший глава посёлка Бродово Анатолий Реймер.

26 января 2017 года депутаты думы Горноуральского городского округа ввели должность первого заместителя главы администрации. По словам парламентария Георгия Тюрина, важный пост «создавался специально под Александра Сергеева».

«Сейчас Сергеев собирается снова выходить на работу, но уже в роли первого заместителя главы администрации, – отметил Георгий Тюрин. – При этом главы администрации не будет, а его обязанности будет исполнять зам – Сергеев. И ему не придётся ни за что отвечать в этом случае. Из-за него половина жителей села Бродово осталась без отопления, а он сейчас не при делах будет. А будет получать муниципальную пенсию и зарплату. Это кошмар, просто взяли и обошли закон, обманули народ!»

Напомним, осенью 2016 года в ходе программы газификации в Бродово была закрыта старая газовая котельная, однако до наступления холодов работа новой системы отопления так и не была обеспечена в полном объёме. Жители посёлка вынуждены были спасаться самостоятельно. В провале газификации они обвинили главу ГГО Николая Кулиша и начали сбор подписей за его отставку. Администрация Горноуральского городского округа обвинения в свой адрес назвала безосновательными. В проблеме бродовцев пообещал разобраться депутат Госдумы Алексей Балыбердин, во время личного визита он раскритиковал экс-главу посёлка Анатолия Реймера за провал плана газификации.

В начале этого года стало известно, что администрация Горноуральского городского округа получила штраф в размере 250 тысяч рублей за незаконный монтаж газовой системы посёлка Бродово. Решение принял Арбитражный суд Свердловской области по заявлению департамента государственного жилищного и строительного надзора. Согласно материалам дела, региональное управление Федеральной службы безопасности выяснило и сообщило в департамент, что новая отопительная система Бродово строилась компанией «Универсалспецстрой» без разрешения на строительство.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Областная газета»

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