Если бы 65 млрд рублей отдали не «Адмиралу Кузнецову», а Нижнему Тагилу…

На ремонт и модернизацию тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» планируют потратить 65 млрд рублей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в Военно-морском флоте и кораблестроительной отрасли. 65 млрд рублей! Эта сумма в 6,5 раз превышает прогнозируемые доходы Нижнего Тагила за 2017 год.

На эти деньги, например, можно построить 6 мостов через тагильский пруд. Или вообще можно совершить сразу несколько добрых дел: допустим, построить десять новых детских садов, плюс школу на 1200 мест в микрорайоне «Муринские пруды», плюс детскую многопрофильную больницу на Гальянке, ну и пусть будет лыжно-биатлонный комплекс и сноупарк на ГЛК «Гора Белая». У нас ещё остались бы деньги на погашение кредиторской задолженности города перед предпринимателями, на ремонт дорог и всех образовательных учреждений Тагила.

Просится ещё одно сравнение с озвученной накануне тагильскими чиновниками цифрой. 700 миллионов рублей нужно для того, чтобы сегодня привести все спортивные залы и площадки в школах города в порядок, а также построить недостающие объекты. Помимо спортзалов, срочного внимания требуют здания самих школ, построенных более полувека назад. На их реконструкцию и капитальный ремонт надо 1,3 млрд рублей. Ещё 208 млн рублей тагильской мэрии придётся потратить на капитальный и текущий ремонт всех детских садов в городе.

Напомним, бюджет Нижнего Тагила на 2017 год дефицитный. Планируется, что доходы и расходы города в этом году составят примерно 9,95 млрд рублей, а дефицит сохранится на уровне 46 млн рублей. Серьёзно осложняет финансовую ситуацию в муниципалитете сильная закредитованность. Как заявлял ранее спикер гордумы Александр Маслов, задолженность муниципалитета перед подрядчиками составляет порядка 2 млрд рублей, ещё 1,5 млрд рублей Нижний Тагил должен банкам. На фоне ремонта «Адмирала Кузнецова» – сущие пустяки.

Агентство новостей «Между строк»