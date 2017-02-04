РБК: Сирийский поход «Адмирала Кузнецова» стоил до 10 миллиардов рублей

Поход в Сирию группы российских военных кораблей во главе с крейсером «Адмирал Кузнецов» обошёлся бюджету от 7,5 млрд рублей до 10 млрд рублей, подсчитало РБК. Из этой суммы на топливо было потрачено от 1,1 млрд до 1,5 млрд рублей, на боевые вылеты – 1,5 млрд, потеря двух истребителей стоила бюджету от 4,5 млрд до 6,7 млрд рублей.

Дополнительная статья расходов – продовольствие для экипажей кораблей. На «Адмирале Кузнецове» по штатному расписанию служат 1960 матросов и офицеров, которым каждый день требуются продукты на сумму до 1,7 млн рублей.

Таким образом, за 117 дней похода на продовольствие было потрачено до 195 млн рублей. На продукты для экипажа кораблей сопровождения, по расчётам издания, потратили ещё до 130 млн рублей.

Отмечается, что реальная стоимость похода в Сирию может быть выше, поскольку сведения об использовании подлодок и вооружения группы кораблей Минобороны не публиковало.

Группа кораблей российского флота вышла в районы северо-восточной Атлантики и Средиземного моря 15 октября 2016 года. В ноябре истребители с «Адмирала Кузнецова» начали полёты над Сирией. В том же месяце с кораблей по целям в Сирии были выпущены крылатые ракеты.

В начале января Минобороны анонсировало возвращение «Адмирала Кузнецова». Крейсер должен вернуться в Североморск 9 февраля. За время участия кораблей в российской операции в Сирии потерпели крушение два истребителя: в ноябре после вылета с крейсера в воду упал МиГ-29, а в декабре при посадке разбился Су-33.

Агентство новостей «Между строк»