Экс-глава Чувашии, подавший иск к Путину, умер в больнице

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев умер в больнице, куда его доставили с коронавирусом, со ссылкой на источник в администрации главы республики пишет «Интерфакс». В то же время заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Раиса Конашкова заявила ТАСС, что причиной смерти Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно сосудистой недостаточности.

«После обширного инфаркта у больного сформировалась и прогрессировала тяжёлая сердечная недостаточность, которая осложнялась нарушением функционирования внутренних органов <...> Ситуация усугублялась двусторонней пневмонией. Больной скончался от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности»,— сказала Конашкова.

По ее словам, Игнатьев «неоднократно обращался за медицинской помощью в 2019 году, а в феврале этого года поступил в центр в тяжелом состоянии».

Напомним, в конце мая экс-главу Чувашии госпитализировали с двусторонней пневмонией, в тяжёлом состоянии с высоким процентом поражения лёгких.

Ранее, в мае, Игнатьев подал в суд иск к президенту России Владимиру Путину — чиновник решил оспорить указ главы государства о досрочном прекращении своих полномочий на посту главы Чувашии. Верховный суд отклонил часть требований по иску бывшего главы Чувашии к Путину в части требований о дополнительных соцгарантиях. В остальном иск был принят к производству, заседание было назначено на 30 июня.

Путин уволил Игнатьева «в связи с утратой доверия» в январе 2020 года. Он руководил Чувашией девять лет. Отставке предшествовала серия скандалов — в частности, говоря о якобы заказных материалах в СМИ, чиновник заявил, что авторов таких публикаций «надо мочить». До этого Игнатьев на церемонии передачи спасателям новых пожарных машин заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами.