Экоактивисты нашли на станции под Новоуральском состав с бочками, охраняемый вооружёнными людьми

Экологические активисты, живущие неподалёку от Верх-Нейвинска, зафиксировали на их железнодорожной станции поезд с бочками, в которых, по их мнению, могут быть так называемые урановые «хвосты» — сырьё для Уральского электрохимического комбината (УЭХК), со ссылкой на очевидцев пишет Znak.com.

«Поезд приехал около трёх часов дня, стоял на подъезде в Новоуральск около 50 минут. Вокруг вооружённая охрана», — рассказали очевидцы.

В пресс-службе УЭХК заявили, что активисты сделали неправильные выводы.

«Мы не подтверждаем информацию активистов. Это продукция УЭХК, которая отправляется заказчику в рамках производственной деятельности», — ответили на предприятии.

Напомним, очередная партия сырья из Германии должна прибыть в Россию 18 декабря. По данным Greenpeace, 600 тонн ядерных отходов должны были попасть в Санкт-Петербург сегодня, откуда по железной дороге их отправят в Новоуральск. Всего с 2019 по 2022 год планируется отправить в Россию 12 тысяч тонн (более тысячи контейнеров, или примерно 20 железнодорожных составов) урановых «хвостов». Очередной поезд выехал из Гронау 9 декабря.