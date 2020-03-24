Директор НИИ Склифосовского сообщил о 20 пациентах с коронавирусом в реанимации учреждения

Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков заявил, что «около 20 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации», пишет РИА Новости.

«Ещё двое подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Это действительно тяжёлые формы, которые требуют определённой терапии, искусственной вентиляции и всех других мер реанимационного обеспечения», — сказал он.

Петриков подчеркнул, что средний возраст госпитализированных ниже, чем в Италии, — в районе 40 лет.

«Начали работу в пятницу вечером, на данный момент практически все койки заполнены (в корпусе, куда поступают пациенты с ОРВИ и подозрением на коронавирус), остаются резервы в реанимационных койках, потому что большая часть пациентов находится не с тяжёлыми формами острых респираторных инфекций либо с коронавирусной инфекцией», — отметил глава института.

Напомним, сегодня стало известно о смерти пенсионерки, которую доставили в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. В департаменте здравоохранения столицы сообщили, что причиной смерти пожилой женщины стало онкологическое заболевание, а её анализ на коронавирус был отрицательным. Неделю назад в больнице в Коммунарке также умерла пациентка, которой официально поставили диагноз «коронавирус», но в её случае смерть наступила не из-за вируса, а «в результате пневмонии на фоне очень тяжёлой сопутствующей патологии» — у женщины диагностировали сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца, мочекаменнную болезнь и ещё несколько серьёзных заболеваний.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».