СМИ: В московской больнице умерла пациентка, у которой подозревали коронавирус

В медицинском центре в Коммунарке умерла 69-летняя женщина, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус, сообщают РЕН ТВ, «Московский комсомолец» и Baza.

По информации Baza, предварительная причина смерти — осложнения из-за онкологии и пневмония. Окончательные данные на коронавирус ещё не готовы.

По данным «МК», изначально женщина была госпитализирована в 40-ю городскую больницу с подозрением на пневмонию. 19 марта после предварительного подтверждения теста на коронавирус пациентку перевели в клинику в Коммунарке. По данным СМИ, она умерла вечером 23 марта. Сообщается также, что дочь женщины недавно вернулась из Португалии.

Ранее, 19 марта, сообщалось о смерти ещё одной пожилой женщины, у которой диагностировали коронавирус. Согласно данным оперативного штаба, пенсионерка скончалась от оторвавшегося тромба.

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