Стала известна причина смерти пенсионерки с коронавирусом

В оперативном штабе Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом озвучили результаты вскрытия тела 79-летней москвички, у которой накануне смерти был диагностирован коронавирус.

Как пишет news.ru, экспертизу провёл главный патологоанатом Москвы доктор медицинских наук, профессор Олег Зайратьянц. Он сообщил, что пожилая женщина умерла из-за оторвавшегося тромба. Ранее предположительной причиной смерти называлась пневмония.

Зайратьянц также добавил, что на момент смерти пациентки изменений в её лёгких не наблюдалось. Он подчеркнул, что вскрытие подтвердило наличие у скончавшейся пенсионерки сопутствующих хронических заболеваний, среди которых сахарный диабет, цереброваскулярная болезнь и ишемическая болезнь сердца.

Напомним, 19 марта стало известно о первой смерти от коронавируса COVID-19 в России. В настоящий момент весь круг близких пациентки установлен, все находятся под наблюдением медицинских работников. Никто из близких контактов пациентки не имеет тяжёлых симптомов заболевания.