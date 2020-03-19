В России зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса

В России официально зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса — пожилая женщина умерла в больнице в Москве, со ссылкой на оперативный штаб пишет ТАСС. Известно, что погибшей было 79 лет.

В штабе отметили, что смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжёлой сопутствующей патологии.

«Пожилая пациентка имела целый ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет II типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца. Пациентке оказали комплексную интенсивную терапию», — сообщает главный врач инфекционной больницы № 2 Светлана Краснова.

В настоящий момент весь круг близких пациентки установлен, все находятся под наблюдением медицинских работников. Никто из близких контактов пациентки не имеет тяжёлых симптомов заболевания.

Оперативный штаб напоминает, что осложнения инфекционных заболеваний особенно тяжело переносят люди старше 60 лет, поэтому именно им необходимо по возможности снизить риск заражения и постараться минимизировать контакты и посещение мест массового скопления людей.