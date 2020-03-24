Причиной смерти пожилой пациентки в Коммунарке назвали онкологию

Пожилая женщина, скончавшаяся в больнице в Коммунарке, имела онкологическое заболевание в терминальной стадии, которое, предположительно, и стало причиной её смерти, со ссылкой на департамент здравоохранения Москвы пишет РБК.

В ведомстве подчеркнули, что пациентка имела паллиативную стадию онкологии, при которой органы и ткани были поражены метастазами, и её общее состояние было тяжёлым.

«Женщина поступила в больницу в Коммунарке из-за контакта с дочерью, которая недавно вернулась из эпидемиологически неблагополучной страны. Результат анализа у умершей, выполненный прижизненно, на новую коронавирусную инфекцию — отрицательный», — говорится в сообщении.

Ранее телеканал РЕН ТВ, газета «Московский комсомолец» и Baza узнали, что в Москве умерла 69-летняя пенсионерка с подозрением на коронавирус. Она была госпитализирована после того, как её дочь вернулась из Португалии. Взятые анализы на коронавирус на момент смерти не были готовы. Изначально женщина была доставлена в 40-ю больницу Москвы, а позже переведена в специализированную инфекционную больницу в Коммунарке.

Ранее, 19 марта, сообщалось о смерти ещё одной пожилой женщины, у которой диагностировали коронавирус. Согласно данным оперативного штаба, пенсионерка скончалась от оторвавшегося тромба.

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