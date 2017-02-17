Депутаты Госдумы отправятся на военные сборы

Депутаты Государственной думы весной отправятся на регулярные военные сборы. Об этом сегодня заявил замминистра обороны РФ Николай Панков на пленарном заседании по обсуждению поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе». Дату начала и окончания сборов генерал не уточнил.

«Сборы мы проводим регулярно, планируем проводить сборы и с нынешним составом Государственной Думы – мы это сделаем весной», – цитирует замминистра «Российская газета».

Также стало известно, что 20 февраля специально для депутатов и сенаторов Росгвардия проведёт курс боевой подготовки. Обучение продлится всего один день в 21-й бригаде оперативного назначения Центрального округа войск национальной гвардии РФ.

Отметим, что 38-летний депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин не проходил срочную службу в рядах российской армии.

Агентство новостей «Между строк»