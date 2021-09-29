Депутаты гордумы Нижнего Тагила не планируют поднимать вопрос о лишении мандата вице-спикера Базилевича, который вместе с сыном замешан в громком судебном процессе против сотрудников ГИБДД

В Нижнетагильской городской думе считают, что повода для обсуждения поведения вице-спикера Игоря Базилевича нет. В статусе свидетеля он проходит сейчас по уголовному делу в отношении четырёх экс-сотрудников городской ГИБДД — по версии следствия, они незаконно отпустили Базилевича-младшего, управлявшего автомобилем без прав. Ранее в суде представитель прокуратуры акцентировал внимание, что Базилевич-старший, узнав о задержании сына, «благодаря своему авторитету мог оказывать влияние на должностных лиц». В суде зачитывались телефонные разговоры между Базилевичем-старшим и руководством ГАИ, в которых говорилось о «правильном решении» в отношении сына, о том, что сына отпустили, о том, что «говорить об этом по телефону не нужно». Сам Базилевич-старший, согласно зачитанным в суде переговорам, просил сына «держать язык за зубами», предупреждая, что разговоры могут прослушиваться.

В показаниях следствию вице-спикер гордумы настаивает, что просил разобраться в ситуации с сыном исключительно «в правовом поле», а комментировать телефонные разговоры отказывается, ссылаясь на статью 51 Конституции.

Несмотря на доказательства возможного влияния вице-спикера на разрешение ситуации с сыном, депутаты гордумы не считают необходимым рассматривать поведение Игоря Базилевича на комиссии по регламенту и этике и поднимать вопрос о лишении его мандата.

«Во-первых, ещё не было приговора суда, а во-вторых, повода для сбора комиссии по этике я не вижу. А также этот судебный процесс никак не связан с исполнением его депутатских обязанностей, поэтому не вижу никакой зависимости между его депутатской деятельностью и разбирательством, которое проводит ГИБДД », — пояснил председатель Нижнетагильской городской думы Вадим Раудштейн.

Председатель комиссии по регламенту и этике госдумы Владимир Антонов уклонился от комментария, пообещав разобраться в вопросе и высказаться позднее. Ряд депутатов уверяют, что о судебном процессе не знают, некоторые комментируют ситуацию очень лаконично.

«Я очень кратко скажу. Я жду решения правоохранительных органов — полиции, прокуратуры и суда. И уже после этого у меня сформируется личная позиция на этот счёт», — отметил член комиссии по регламенту и этике, депутат гордумы Леонид Мартюшёв.

Напомним, по версии следствия, 10 июля 2020 года около 21:00 на проезжей части возле дома № 2а на улице Исинской в Нижнем Тагиле два инспектора остановили автомобиль, за рулём которого находился Владимир Базилевич, лишённый на тот момент водительских прав после смертельного ДТП.

Владимир Базилевич, полностью признавший свою вину, попросил об особом порядке рассмотрения дела в суде. Ранее родным погибшего было выплачено 50 тысяч рублей, пострадавшая сторона заявила, что не имеет к виновнику аварии претензий и на строгом наказании не настаивает.

Всем экс-полицейским было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, а Анатолию Чернову дополнительно вменяется организация преступления. По версии следствия, начальник отдела ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» Анатолий Чернов дал указание подчинённому сотруднику — заместителю командира взвода — о необходимости освобождения водителя автомобиля «ЗАЗ Chance» от административной ответственности и возвращения ему автомобиля. Выполняя незаконный приказ, инспекторы ГИБДД отпустили нарушителя.

В ходе рассмотрения уголовного дела бывшие замкомандира взвода и два инспектора признали свою вину. Анатолий Чернов вину не признал, заявив, что не отдавал такого приказа.