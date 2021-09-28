«Пока прижмись. Будь очень аккуратен». В суде зачитали показания вице-спикера гордумы Нижнего Тагила Базилевича по уголовному делу против экс-начальника ГИБДД

Сегодня в Тагилстроевском райсуде Нижнего Тагила продолжилось рассмотрение громкого уголовного дела в отношении четырёх бывших сотрудников ГИБДД Нижнего Тагила, в числе которых экс-начальник инспекции Анатолий Чернов. В своих показаниях вице-спикер НТГД Игорь Базилевич, проходящий по делу свидетелем, настаивает: он просил разобраться в ситуации руководство ГАИ «в рамках правового поля». Базилевич-младший, Владимир, рассказал свою версию произошедшего в день задержания.

В зал суда Игорь Базилевич и его сын явиться и дать показания не смогли по уважительным причинам. Поэтому судьёй было принято решение продолжить заседание без них и использовать их показания, данные ранее следователю.

Судья зачитала беседу следователя с Игорем Базилевичем. Во время допроса Базилевич-старший рассказал, что с Черновым знаком был, но никогда лично и по телефонной связи не общался. Тогда следователь включил Базилевичу запись разговора с экс-начальником ГИБДД, в котором Чернов просил дать ему номер телефона сына, чтобы переговорить с ним. Также в разговоре Чернов просил Базилевича-младшего молчать и ничего никому не рассказывать. На этой же записи вице-спикер гордумы рассказал Чернову, что уже жёстко предупредил сына, чтобы тот ничего не говорил. Комментировать эту аудиозапись Игорь Базилевич отказался, ссылаясь на 51-ю статью Конституции (ст. 51 Конституции РФ даёт право не свидетельствовать против себя и своих близких. — Прим. ред.).

Кроме этого, в ходе допроса следователь включал запись разговора, в котором Игорь Базилевич просит своего сына быть аккуратным и никому ничего не говорить.

«Не говорю всё, поскольку телефон прослушивается. Нигде ничего, за зубами чтобы держал язык. Понял, нет? Пока прижмись. Будь очень аккуратен. Даже если будут спрашивать, что-то где-то мало ли позвонят. Нигде не был, не задерживался, не езжу и так далее. Очень серьёзно, поверь, это нигде ничего. Память отшибло, ничего не знаю, ничего не видел. Что-то тут нехорошее, потому что документы все поднимаются. Перепроверяются сто раз. Возможно, запись где-то всплыла», — цитирует разговор следователь.

На допросе Владимир Базилевич рассказал следователю свою версию произошедшего 10 июля 2020 года. По его словам, когда остановили его автомобиль, он сразу же признался инспектору, что ехал без прав. В машине кроме него находились дети и собака.

«Сотрудниками ГИБДД на месте никакие документы не составлялись, я нигде не расписывался. Так как в автомобиле у меня находились дети и собака, я попросил завезти их домой, после чего поехать в отдел для составления всех необходимых бумаг. При этом я понимал, что совершил административное правонарушение и меня привлекут к административной ответственности», — рассказывает Владимир.

По словам Владимира, один из инспекторов сел за руль его автомобиля, отвёз детей домой, после чего они поехали в отдел ГИБДД для составления протокола. В машине Владимир позвонил своему отцу и сообщил, что его задержали.

«Отец мне ничего не сказал, пояснив, что понял меня. 10 июля 2020 года в 22:00 меня привезли в отдел для составления протокола. Я стал ждать. Так я просидел около 30–40 минут. После чего ко мне подошёл один из инспекторов, который разговаривал со мной и сказал, что я могу идти. Почему он меня отпустил, затрудняюсь ответить», — передаёт слова Владимира судья.

Напомним, 10 июля 2020 года около 21:10 на проезжей части возле дома № 2а на улице Исинской в Нижнем Тагиле два инспектора ДПС остановили автомобиль «ЗАЗ Chance», которым управлял Владимир Базилевич, сын вице-спикера НТГД, лишённый на тот момент водительского удостоверения после смертельного ДТП. Инспекторы ГИБДД принудительно доставили водителя на патрульном автомобиле в отдел для привлечения к предусмотренной законом ответственности.

Всем экс-полицейским было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, а Анатолию Чернову дополнительно вменяется организация преступления. По версии следствия, начальник отдела ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» Анатолий Чернов дал указание подчинённому сотруднику — заместителю командира взвода — о необходимости освобождения водителя автомобиля «ЗАЗ Chance» от административной ответственности и возвращения ему автомобиля. Выполняя незаконный приказ, инспекторы ГИБДД отпустили нарушителя.

В ходе рассмотрения уголовного дела бывшие замкомандира взвода и два инспектора признали свою вину. Анатолий Чернов вину не признал, заявив, что не отдавал такого приказа.