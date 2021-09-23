«Отмазали» сына вице-спикера гордумы Базилевича. Прокуратура в суде назвала имя водителя, из-за которого на скамье подсудимых оказался экс-начальник ГИБДД Нижнего Тагила Чернов

Сегодня на заседании Тагилстроевского суда Нижнего Тагила впервые было названо имя водителя, из-за «отмаза» которого на скамье подсудимых оказались четыре бывших сотрудника городской ГИБДД, включая экс-начальника Анатолия Чернова. Сторона обвинения, зачитывая материалы уголовного дела, заявила, что за рулём автомобиля «ЗАЗ Chance» находился сын вице-спикера Нижнетагильской городской думы Владимир Базилевич.

По версии следствия, 10 июля 2020 года около 21:00 на проезжей части возле дома № 2а на улице Исинской в Нижнем Тагиле два инспектора остановили автомобиль, за рулём которого находился Базилевич-младший, лишённый на тот момент водительских прав после смертельного ДТП. Инспекторы ГИБДД принудительно доставили водителя на патрульном автомобиле в отдел для привлечения к предусмотренной законом ответственности.

Находясь в отделе ГИБДД, задержанный позвонил своему отцу — вице-спикеру городской думы Игорю Базилевичу. По версии обвинения, Базилевич-старший в рамках своих полномочий принимал участие в заседаниях гордумы, на которых рассматривал деятельность МУ МВД «Нижнетагильское», в том числе ГИБДД, и благодаря своему авторитету мог оказывать влияние на должностных лиц.

По версии обвинения, Чернов связался с заместителем командира взвода, который сообщил ему, что водитель задержан на законных основаниях инспекторами и должен быть привлечён к административной ответственности. Однако Чернов, полагая, что привлечение нарушителя к ответственности может негативно отразиться на его профессиональной деятельности, организовал вместе со своими подчинёнными освобождение Базилевича.

«Исполняя незаконный приказ, сотрудники, действуя умышленно группой лиц, не исполнили свои должностные полномочия, не отстранили Базилевича от управления, не составили протокол задержания транспорта и не составили протокол о правонарушении, освободив Базилевича от административной ответственности», — зачитал представитель прокуратуры материалы уголовного дела.

По данным стороны обвинения, после возвращения транспортного средства и освобождения Базилевича-младшего от административной ответственности Чернов, выполняя роль организатора преступления, в ходе телефонных разговоров убедился в выполнении его сотрудниками незаконного приказа.

Напомним, сегодня в ходе рассмотрения уголовного дела бывшие замкомандира взвода и два инспектора признали свою вину. Анатолий Чернов вину не признал, заявив, что не отдавал такого приказа.