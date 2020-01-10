Демидовская больница Нижнего Тагила после скандала с массовым увольнением ищет анестезиологов на зарплату в 130 тысяч рублей

В Демидовской больнице Нижнего Тагила, откуда в конце июля массово увольнялись специалисты, ищут врача-анестезиолога на зарплату в 130 тысяч рублей — вакансия опубликована на сайте Общероссийской базы вакансий, пишет Ura.ru.

Всего медучреждение ищет двух профильных специалистов. В их должностные обязанности будет входить оказание квалифицированной медицинской помощи по профилю «Анестезиология и реаниматология», использование телемедицинских технологий и взаимодействие с другими лечебно-профилактическими учреждениями и отделениями других профилей учреждения. Врачам-анестезиологам, которые отзовутся на вакансию, гарантируют дополнительные льготы в учреждении, жильё или возмещение затрат на аренду, дополнительные выплаты за интенсивность и совмещение профессий.

В пресс-службе регионального Минздрава, комментируя размещение вакансий, сообщили, что средняя зарплата врача в Свердловской области — 70 тысяч рублей.

«Ни для кого не секрет, что у нас существует кадровый дефицит. Перед каждой больницей поставлена задача — ликвидация этого дефицита. Для Министерства здравоохранения самая главная задача, чтобы отсутствие специалиста не сказывалось на медицинской помощи. Люди приходят на работу, увольняются, уходят на пенсию — по разным причинам. Это не говорит о какой-то кризисной ситуации», — отметили в ведомстве.

Напомним, из-за высокой нагрузки и низкой оплаты труда в конце июля из Демидовской горбольницы массово уволились врачи, позже заявления об увольнении написали все хирурги тагильской ГКБ № 1. После выхода проблемы на федеральный уровень в ГКБ № 1 приезжал областной министр здравоохранения Андрей Цветков, который убедил хирургов не увольняться.