Общество

В Демидовской больнице Нижнего Тагила изменилась маршрутизация пациентов из-за нехватки хирургов

01.08.2019 12:21

В Демидовской больнице Нижнего Тагила изменилась маршрутизация пациентов из-за нехватки хирургов, рассказал АН «Между строк» главврач медицинского учреждения Сергей Овсянников. Сегодня тех пациентов, которым требуется экстренная, неотложная помощь, госпитализируют в другие городские больницы.

«Все необходимые мероприятия для обеспечения медицинской помощью в учреждении приняты, отметил Сергей Овсянников. В связи с имеющимся дефицитом врачей по профилю “хирургия” у нас изменена маршрутизация пациентов. Это касается тех, кому требуется оказать экстренную, неотложную помощь. Они временно госпитализируются в горбольницу № 4 и горбольницу № 1. Вся плановая медицинская помощь оказывается в прежнем объёме и порядке. Пациенты, которые находятся на стационарном лечении, получают необходимую помощь».

Сейчас в Демидовской больнице работают два хирурга, один врач находится на больничном, ещё один — в отпуске. В соцсетях писали, что в медучреждении «из-за невыносимых условий» за последние две недели уволились четверо врачей из пяти и оказывать медицинскую помощь тагильчанам якобы некому. По словам Сергея Овсянникова, из Демидовской ушли три хирурга.

«У нас действительно есть кадровые проблемы по профилю “хирургия”, признался главврач Демидовской. Увольнение не носит массового характера. Один врач ушёл в связи с переездом в Екатеринбург на постоянное место жительства, другой врач уже пенсионного возраста, третий не объясняет нам своё дальнейшее трудоустройство».

По словам Овсянникова, кадровые вопросы в больнице «решаются достаточно оперативно». Уже достигнута договорённость о трудоустройстве двух врачей в августе и начале сентября. Ещё с двумя хирургами идёт согласование.

Copyright
Telegram mstrok.ru