В Демидовской больнице Нижнего Тагила изменилась маршрутизация пациентов из-за нехватки хирургов, рассказал АН «Между строк» главврач медицинского учреждения Сергей Овсянников. Сегодня тех пациентов, которым требуется экстренная, неотложная помощь, госпитализируют в другие городские больницы.

«Все необходимые мероприятия для обеспечения медицинской помощью в учреждении приняты, — отметил Сергей Овсянников. — В связи с имеющимся дефицитом врачей по профилю “хирургия” у нас изменена маршрутизация пациентов. Это касается тех, кому требуется оказать экстренную, неотложную помощь. Они временно госпитализируются в горбольницу № 4 и горбольницу № 1. Вся плановая медицинская помощь оказывается в прежнем объёме и порядке. Пациенты, которые находятся на стационарном лечении, получают необходимую помощь».

Сейчас в Демидовской больнице работают два хирурга, один врач находится на больничном, ещё один — в отпуске. В соцсетях писали, что в медучреждении «из-за невыносимых условий» за последние две недели уволились четверо врачей из пяти и оказывать медицинскую помощь тагильчанам якобы некому. По словам Сергея Овсянникова, из Демидовской ушли три хирурга.

«У нас действительно есть кадровые проблемы по профилю “хирургия”, — признался главврач Демидовской. — Увольнение не носит массового характера. Один врач ушёл в связи с переездом в Екатеринбург на постоянное место жительства, другой врач уже пенсионного возраста, третий не объясняет нам своё дальнейшее трудоустройство».

По словам Овсянникова, кадровые вопросы в больнице «решаются достаточно оперативно». Уже достигнута договорённость о трудоустройстве двух врачей в августе и начале сентября. Ещё с двумя хирургами идёт согласование.