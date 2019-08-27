Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков встретился с врачами ЦГБ № 1, которые написали заявление на увольнение

Сегодня, 27 августа, министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков, экстренно вызванный губернатором из отпуска, посетил Нижний Тагил, чтобы лично встретиться с хирургами ЦГБ № 1, которые написали заявление на увольнение. После обхода медучреждения Цветков в кабинете главврача в присутствии журналистов выслушал мотивы медиков, побудившие их покинуть больницу.

«Я уже устал работать в таком графике, у меня физическое и моральное истощение, — заявил министру хирург ЦГБ № 1 Никита Зотов. — Да и психологическая обстановка в больнице не располагает к нормальной работе. В нашей больнице нет возможности осуществлять медицинскую помощь по стандартам из-за плотного графика дежурств. У нас нет круглосуточного инструментального обследования, УЗИ, эндоскопии, компьютерной томографии, которые необходимы при поступлении больных. Всё это сказывается на нашей работе, мы на дежурстве как слепые котята».

Кроме высокой нагрузки, медик пожаловался и на шлейф негатива, который в последнее время тянется за российским здравоохранением. В частности, Зотов привёл в пример судебный процесс над своим коллегой по больнице Романом Улановым, который был признан виновным в причинении смерти по неосторожности хоккеисту «Спутника» Сергею Симонову в январе 2016 года.

«В новостях только и пишут, что тут врача осудили, там врача осудили. Прессинг со стороны Следственного комитета играет большую роль. За последние пять лет ни одного нового врача к нам не пришло. Один пришёл, его осудили, и он уволился. Конечно, молодёжь не захочет идти работать в такую рисковую профессию. У меня тоже семья, зачем мне эти проблемы, ради чего? Условия для работы хирургов не созданы, юридической защиты никакой, мы ни от чего не застрахованы», — говорит врач.

Цветков отметил, что нужно различать такие понятия, как «врачебная ошибка» и «причинение смерти по неосторожности». Министр заявил, что эту острую тему необходимо выносить на обсуждение Медицинской палаты Свердловской области.

«Прежде всего хочу заявить, что пациенты больницы не отметили, что качество медицинской помощи как-то изменилось, они очень хорошо отзываются, — заявил министр во время пресс-подхода. — Коллектив достаточно дружный, с врачами мы тоже переговорили, они настроены работать. Но есть рабочие и технические моменты, которые надо решить, и в этом министерство поможет. Это касается и правильного подхода с точки зрения закона, и правильной организации медицинской помощи. Наша задача — построить диалог между руководством и сотрудниками и наладить спокойную и ритмичную работу. Сегодня мне два врача подтвердили, что они продолжат работать в этом медучреждении. Что касается материальной стороны вопроса, то мы её сейчас изучаем, все параметры по заработной плате выполнены, но мы считаем, что нужно пересмотреть систему оплаты труда: она должна быть привязана к конкретным результатам».

Также делегация Минздрава сегодня посетила Демидовскую больницу. Окончательные выводы по ситуации в Нижнем Тагиле будут сделаны вечером на расширенном совещании у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Напомним, три хирурга уволились из Демидовской больницы Нижнего Тагила в июле. В начале августа главврач медицинского учреждения заявлял, что в больнице работают два хирурга, один врач находится на больничном, ещё один — в отпуске. В соцсетях же писали, что в медучреждении «из-за невыносимых условий» за последние две недели уволились четверо врачей из пяти и оказывать медицинскую помощь тагильчанам якобы практически некому.

Сегодня же на своей странице в Facebook депутат Государственной Думы от Нижнего Тагила прокомментировал ситуацию с тагильскими медиками. Народный избранник назвал демарш хирургов саботажем и упрекнул их в нарушении клятвы Гиппократа.