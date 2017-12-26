Суд Нижнего Тагила вынес приговор хирургу за смерть хоккеиста Сергея Симонова

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила признал виновным врача-хирурга ЦГБ № 1 Нижнего Тагила Романа Уланова, которого обвинили в причинении смерти по неосторожности хоккеисту «Спутника» Сергею Симонову, и назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением медицинской практики сроком на один год.

Ранее гособвинение запросило для врача наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права заниматься профессиональной деятельностью сроком на два года.

24-летний хоккеист скончался 7 января 2016 года в горбольнице № 1 на Вагонке. Согласно материалам уголовного дела, спортсмен после вечерней тренировки 5 января 2016 года обратился к дежурному врачу больницы с жалобами на боль в левом межреберье. После осмотра ему поставили диагноз «тупая травма живота». После проведения ряда диагностических манипуляций врачом было назначено проведение экстренной операции (лапаротомии) в связи со скоплением крови в брюшной полости.

«Хирург в нарушение требований ведомственных инструкций без ассистента, хотя имел такую возможность, провёл полостную операцию, в ходе которой плохо перевязал сосуды. После проведения операции хоккеист был транспортирован в палату хирургического отделения. Впоследствии в период с 3 до 4 часов 7 января 2016 года возникла послеоперационная несостоятельность швов, что привело к острому массивному артериальному кровотечению из сосудов», — рассказывали ранее в прокуратуре Свердловской области.

После операции хоккеист стал жаловаться на боли в области живота и жажду. После дополнительного осмотра у него зафиксировали внутрибрюшное кровотечение, геморрагический шок. В связи с этим было принято решение провести повторную аналогичную операцию. В ходе операции у пациента остановилось сердце, он скончался. Санкция ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей») предусматривает лишение свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Весной прошлого года специалисты Росздравнадзора выявили нарушения в оказании медицинской помощи пациенту. Также комиссией Росздравнадзора зафиксировано наличие в больнице 489 медицинских изделий 11 наименований с истёкшим сроком годности, обнаружены многочисленные нарушения при ведении медицинской документации.

Нападающий ХК «Спутник» являлся воспитанником новокузнецкой хоккейной школы. В сезоне 2010/2011 был заигран за новокузнецкий «Металлург». Успел поиграть в чемпионате Казахстана. В нижнетагильский клуб Сергей перешёл из саратовского «Кристалла» в середине декабря 2015 года. За «Спутник» Симонов успел сыграть лишь шесть матчей, в которых набрал два очка.