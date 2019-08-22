В Нижнем Тагиле массово увольняются хирурги из-за высокой нагрузки и низкой зарплаты

В Нижнем Тагиле все хирурги центральной горбольницы № 1 на Вагонке написали заявления об увольнении, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на источник в медучреждении. Через две недели ЦГБ намерены покинуть шесть специалистов двух хирургических отделений. Они недовольны высокой нагрузкой и низкими зарплатами.

«Нагрузка очень высокая, она не соответствует оплате труда, — рассказал заведующий первым хирургическим отделением Юрий Изотеев. — В Минздраве нас кормят завтраками, говорят: подождите до октября. А что изменится к октябрю? Ситуация только обостряется. Пока мы работаем. Работаем в полную силу. Отрабатываем две недели, отведённые Трудовым кодексом, и уходим в никуда».

По словам Изотеева, сейчас в его отделении трудятся три хирурга: два — в гнойном, ещё один — по совместительству.

Главврач Олег Николаев комментировать уход всех хирургов из его больницы отказался. Напомним, ранее массовые увольнения хирургов «из-за невыносимых условий» прошли в Демидовской больнице. В июле, по данным АН «Между строк», оттуда ушли четверо врачей из пяти. Они жаловались агентству на высокую загруженность и низкую заработную плату, а также невозможность оказывать пациентам должную медицинскую помощь при нехватке времени, необходимого оборудования и ужасном состоянии самого здания медучреждения. После увольнений хирургов в больнице пришлось изменить маршрутизацию пациентов.